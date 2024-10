Conférence

Les nanoparticules (NP) représentent aujourd’hui un enjeu à la fois technologique, sociétal, économique et scientifique du fait de la place de plus en plus importante des nanotechnologies dans notre vie de tous les jours. Les nanoparticules sont omniprésentes et sont susceptibles de modifier nos écosystèmes et in-fine notre futur. Et pourtant, les nanotechnologies sont présentées comme la nouvelle révolution technologique avec des propriétés remarquables et des applications infinies. La question est de savoir si « le jeu en vaut la chandelle ».

Avec Julien Gigault.