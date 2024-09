Documentaire

Dans ce film composé d’images aériennes et sous-marines, Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot explorent la chaine de la vie dans l’océan de son origine à nos jours. Ce voyage écologique mène au cœur des régions méconnues de la planète et dans les formes de vie les plus étranges. Il explique à quel point tout ce qui vit est lié et mène aussi à l’homme et sa difficile existence sur une planète océan dont il a pris le contrôle. Le film aborde en particulier la problématique de la pêche industrielle, de la pollution et de l’empreinte environnementale, tout en s’interrogeant sur la capacité des hommes à décider de leur propre destinée.