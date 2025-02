Conférence

Réchauffement climatique, pollution, gaspillage énergétique, l’humanité doit faire face à de multiples défis. Depuis plus de 20 ans, des ingénieurs-chercheurs du CEA se mobilisent pour répondre à ces enjeux. Ils sont chimistes, physiciens, bio-informaticiens ou microbiologistes et proposent des solutions vertes et technologiques écoresponsables : plus respectueuses de l’environnement, moins gourmandes en énergie et/ou utilisant des matériaux « intelligents ». Bienvenue au cœur des recherches pour une transition énergétique en phase avec l’environnement !