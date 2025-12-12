Il veut incarner tout le contraire de la société de consommation. C’est l’histoire de Rob Greenfield, un activiste américain, qui cherche à se nourrir très loin des supermarchés.
Fin 19e, les naturalistes découvrent que les profondeurs de l’océan hébergent une diversité biologique insoupçonnée. Au 21e siècle, ce...
L’ expression populaire « mais que fait la police ? » renvoie exclusivement à l’état d’intranquillité de nos rues – à...
Les océans jouent un rôle prépondérant dans la régulation du climat. En freinant l’augmentation du CO2 atmosphérique depuis 250...
Par essence même, la vie animale produit des déchets, les déchets organiques sont intrinsèquement liés à la vie. Dès...
Dans cet épisode, découvrez comment les pôles nous renseignent sur notre histoire climatique comme sur l’avenir de notre biodiversité....
Les PFAS sont des polluants persistants qui contaminent les sols et les eaux en Suisse comme ailleurs. On en...
Glyphosate, reconnu comme l’herbicide le plus largement utilisé dans le monde, figure dans de nombreux débats environnementaux et de...
Pascal Provost souhaite nous rappeler les liens forts qui existent entre l’homme et la nature, tout en défendant un...
Enfin une bonne nouvelle : la nature, quand l’homme la laisse tranquille, retrouve toute sa place. C’est du moins...
Alors que nous sortons d’un été qui a encore été caniculaire, c’est une nouvelle pièce au dossier du climat...
Chaque hiver, la ville de Dehli est rongée par le « smog », qui atteint des taux de nanoparticules...
Avec plus de 7000 îles, les Philippines sont très vulnérables face au changement climatique. Le réalisateur s’est rendu dans...
En 2009, la Chine a dépassé les Etats-Unis pour devenir le premier pollueur de la planète…
En 2020, plus de 2,6 milliards de personnes se sont retrouvées confinées chez elles, et les lieux publics se...
La Genèse rapporte que créés par Dieu avec de la boue, Adam, « le glaiseux », et sa femme Eve, « la...
Des «continents de plastique», constitués de tonnes de déchets de plastique, polluent les océans et menacent la faune :...
Des vacances de rêve à prix doux : Bali, la plus visitée des îles Indonésiennes, offre du soleil toute...
L’avantage d’une centrale nucléaire, c’est qu’elle ne produit pas de gaz à effet de serre. Un atout formidable pour...
Le monde fait face à de multiples crises, qu’elles soient climatiques, sociales ou sociétales. Ces crises doivent-elles être considérées...
Les lacs d’altitude sont des écosystèmes sensibles, reconnus pour leur haute valeur culturelle et environnementale. Situés en tête de...
