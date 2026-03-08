La pêche a toujours été un pilier essentiel de l’alimentation humaine, fournissant une source précieuse de protéines et de...
Fondatrice et présidente de l’association BLOOM, Claire Nouvian mène depuis plusieurs années un combat pour l’interdiction de la pêche...
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Cette déclaration de Jacques Chirac en 2002 résonne encore plus fort aujourd’hui,...
Tahiti, Bora-Bora, les Marquises ? Ces noms font rêver. Mais les cinq archipels de la Polynésie française, qui comptent...
On connait bien l’état et le fonctionnement de la Terre depuis quelques centaines de millions d’années. Mais la Terre...
Les bouteilles d’eau sont devenues un symbole de pureté, mais des études internationales révèlent la présence de particules plastiques...
À travers les tragédies, liées au réchauffement climatique, de communautés locales en Sibérie orientale et au nord de l’Alaska,...
Le désert d’Atacama, situé au nord du Chili, est mondialement connu pour ses paysages lunaires, ses lagunes salées et...
À l’occasion du 10e anniversaire de la saga du Mont-Orford, qui débute en 2006, pour se poursuivre jusqu’en 2010,...
Une dizaine d’espèces de plathelminthes sont désormais repérées en France. Ces nouveaux envahisseurs, provenant de diverses contrées exotiques via...
Une lourde menace pèse sur les Égyptiens : ils seront parmi les premiers à subir les conséquences du réchauffement...
Le gaspillage alimentaire n’est pas uniquement le fait des ménages. De la production, à la transformation en passant par...
Le « greewashing », qu’est-ce que c’est ? Depuis quelques années, l’industrie textile s’empare de la prise de conscience environnementale du...
C’est une région qui se réchauffe quatre fois plus rapidement que le reste du globe. En Arctique, il est...
Entre terre et mer, les mangroves constituent des écrins de biodiversité aujourd’hui menacés. Découverte de trois de ces écosystèmes complexes et mystérieux. Dans ce volet...
La transition énergétique est en marche, et avec elle, une évolution de notre réseau électrique est essentielle. Des tendances...
Parvenir à se débarrasser, non seulement de son bac de tri, mais aussi de sa poubelle grise ? Au...
Deux ourses slovènes ont été réintroduites dans les Pyrénées en fin de semaine dernière. Certains éleveurs n’en peuvent plus,...
Produire sa propre électricité via le solaire, l’éolien ou l’hydraulique ne constitue pas seulement un moyen d’assurer une certaine...
Chaque année, des feux de forêt, dont les flammes atteignent parfois les 25 mètres de haut, détruisent tout sur...
