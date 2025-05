Conférence

Pourquoi les Hobbits ont-ils de grands pieds poilus? Du point de vue scientifique, quel en serait l’avantage évolutif? Comment dresser un arbre phylogénétique tissant les liens entre humains, hobbits, elfes et trolls? Les Ents, arbres doués de parole et de mouvement sont-ils vraiment des végétaux? Le monde de Tolkien est peuplé de créatures imaginaires des plus variées : oliphants, loups mutants, aigles gigantesques, dragons, etc. En véritable ambassadeur de la biodiversité, l’écrivain les fait évoluer au sein d’écosystèmes méticuleusement inspirés par les connaissances scientifiques de son temps. Comment cette biodiversité fictive trouve-t-elle aujourd’hui un écho dans la réalité? Jean-Sébastien Steyer, paléontologue nous propose avec beaucoup d’humour, de poser un regard scientifique sur les créatures fantastiques de Tolkien. Et si le fantastique était aussi dans la science ?