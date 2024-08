Documentaire

C’est pas sorcier, le magazine de la découverte et de la science. Nous savons désormais que notre Soleil est une étoile très ordinaire. L’Univers est immense et notre bonne vieille Terre reste la seule planète habitée connue. Depuis plusieurs décennies, les scientifiques cherchent les traces d’une vie extraterrestre et se posent très sérieusement cette question : y a-t-il de la vie ailleurs, ou sommes nous seuls dans l’Univers ? Fred et Jamy nous offrent les clés qui nous aideront à nous poser les bonnes questions, sans tomber dans les excès que suscite souvent ce thème.