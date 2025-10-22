L’astrophotographie est une forme d’art et de science qui consiste à capturer des images du ciel nocturne, des planètes, des étoiles, des nébuleuses et des galaxies à l’aide d’appareils photo spécialement adaptés ou de télescopes équipés de caméras. C’est une discipline qui allie passion pour l’astronomie et maîtrise des techniques photographiques avancées. Les astrophotographes utilisent souvent des montures équatoriales motorisées pour compenser la rotation de la Terre et suivre précisément les objets célestes pendant de longues expositions, permettant ainsi de révéler des détails fascinants et des couleurs spectaculaires dans l’univers profond. De la capture d’une simple éclipse lunaire à la photographie de galaxies lointaines, l’astrophotographie offre un moyen captivant d’explorer et de partager la beauté mystérieuse de l’univers qui nous entoure.