Ressources Dans la même catégorie

Article Qu’arriverait-il si la Terre cessait de tourner ? Imaginer un monde où la Terre cesserait brusquement de tourner semble appartenir à la science-fiction, mais cette hypothèse mérite...

Conférence Que contiendra votre valise pour Mars ? Alexis PAILLET nous invite à un voyage extraordinaire vers Mars avec une petite étape sur la Lune pour commencer....

Documentaire L’origine de l’eau sur Terre Et si l’eau avait toujours été présente sur la Terre, enfouie dans les météorites qui l’ont constituée? C’est la...

Documentaire Mars : sommes-nous prêts à y vivre ? Plonger dans le quotidien des astronautes : du frisson du décollage (Mach 2… Mach 20) aux nausées spatiales, vertiges...

Conférence Objectif Lunes de Jupiter Deux ambitieuses missions partent explorer Jupiter et ses lunes : Juice, décollée le 14 avril 2023 et Europa Clipper...

Podcast Les enfants de Flammarion Au fil des siècles, l’astronomie a connu de nombreuses avancées qui ont contribué à élargir notre compréhension de l’univers....

Conférence L’espace – le regard vers le haut et vers le bas L’espace invite à un double regard : vers le haut, où l’humanité cherche à comprendre l’univers, à explorer l’infini...

Documentaire Les mystères des trous noirs Les trous noirs sont une fascination pour les physiciens. Loin de nous vouloir du mal, ces objets encore mystérieux...

Documentaire Les mystères de la lune La Lune, ou Terre I, est l’unique satellite naturel de la Terre. Elle est le cinquième plus grand satellite...

Documentaire Tout comprendre sur Neptune Neptune est la planète la plus éloignée de notre Soleil. Apprenez-en plus sur l’orbite de la petite planète bleue,...

Documentaire Ancient Mysteries – L’oeil de Dieu Les formes étranges que l´on distingue dans l´univers portent-elles dans leur nature même les réponses aux mystères que l´humanité...

Conférence Cosmologie : comment en sommes-nous arrivés là ? Par quel enchaînement de circonstances et selon quelles lois notre univers a-t-il évolué depuis le big-bang jusqu’à ce que...

Documentaire Les contes de l’univers – Tiamat, Mardouk et le big bang Comment les hommes concevaient-ils la création du monde en Mésopotamie il y a 5000 ans ? Jean-Pierre Luminet compare...

Documentaire Combien de lunes possèdent les planètes du système solaire ? Dans le vaste cosmos qui nous entoure, les planètes du système solaire se distinguent non seulement par leur taille...

Documentaire L’univers de Stephen Hawking – Il était une fois le cosmos \r

\r

Des premiers instants du cosmos a l’émergence de notre monde, le théoricien physicien Stephen Hawking nous racontera la formidable...

Documentaire Exploration de l’univers- La conquête de l’espace Exploration d’une comète (mission Stardust, mission Deep Impact), exploration du soleil (Mission Ulysse, Mission Genesis). Découvrez notre Univers, grâce...

Documentaire Astéroïdes, de la vie a la mort Les dimensions d’un astéroïde – appelé « météorite » quand il s’écrase sur notre globe – varient de quelques dizaines de...

Documentaire Chasseurs de planètes | L’odyssée interstellaire (1/4) Dans l’immensité du cosmos, la vie pourrait-elle se développer sur une autre planète que la Terre ? En quatre volets,...