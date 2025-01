Conférence

La digitalisation de notre société révolutionne notre quotidien, en tant que citoyens, professionnels, et/ou scientifiques. Au cœur de ces nouveaux usages guidés par la collecte et l’analyse de masses de données figurent les technologies du big data et de l’intelligence artificielle. Celles-ci sont appliquées avec succès, mais perçues avec méfiance, dans de multiples domaines, et nous nous intéressons ici à celui de l’observation de la terre par satellite. Après avoir démystifié le fonctionnement de l’intelligence artificielle moderne, nous illustrerons son potentiel lorsqu’elle est appliquée à l’observation, et à la protection, de notre planète. Les exemples présentés, extraits pour la plupart de projets de recherche menés à Vannes par l’équipe OBELIX du laboratoire IRISA (Université Bretagne Sud / CNRS), permettront d’apprécier la diversité des questions thématiques qui peuvent être traitées, et la place essentielle qu’occupe l’intelligence artificielle dans la compréhension de notre monde contemporain.