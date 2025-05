Conférence

Les sciences humaines, en tant que champ d’étude, se distinguent par leur ancrage dans l’expérience humaine, les comportements, les représentations culturelles et les structures sociales. Contrairement aux sciences dites exactes, elles n’ont pas pour ambition première de formuler des lois universelles, mais plutôt de comprendre le sens des actions humaines dans leur complexité, leur historicité et leur diversité. La visée de vérité dans ce domaine ne se confond donc pas avec une objectivité froide et mathématique, mais se déploie selon une quête de sens, de cohérence interprétative et de lucidité critique.