Conférence

Découvrez trois mini-conférences sur le thème « Energie, matière et matériaux ». Florence Fusalba, expert systèmes de stockage de l’énergie, vous parlera des avions électriques ; Valérie Vandenberghe, ingénieur-chercheur et chef du laboratoire de comportement mécanique des matériaux irradiés au CEA, présentera les principaux matériaux des centrales nucléaires, leurs spécificités, les conditions extrêmes auxquelles ils doivent résister, et ce sur quoi les chercheurs travaillent pour optimiser leur comportement et les améliorer encore dans le futur. Enfin, Delfina Munoz, Docteur en matériaux et électronique, chef du laboratoire cellules hétérojonctions et Marion Perrin, Docteur en électrochimie, chef du service stockages et systèmes électriques vous expliqueront comment stocker l’énergie du Soleil.