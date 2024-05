Documentaire

Les nanoparticules sont devenues avec le Covid et la campagne de vaccination à grande échelle un des thèmes préférés des conspirationnistes. Et pour cause : imperceptibles par l’être humain, elles réactivent de vieux fantasmes. Pour comprendre ces a priori, Xavier de La Porte s’entretient avec Sophie Carrenco, directrice de recherche au CNRS.

C’est une rumeur parmi d’autres qui a circulé sur le Net pendant les vagues les plus fortes du Covid. Des nanoparticules intégrées dans les vaccins seraient programmées pour déclencher les téléphones portables à distance et rendre tout un chacun facilement géolocalisable. Les autorités sauraient ainsi toujours où vous vous trouvez. S’il est exact que des nanoparticules accompagnent certains vaccins, le reste de la fable est facile à invalider pour Xavier de La Porte et son invitée, Sophie Carenco, chercheuse au CNRS. Mais qu’est-ce qui se cache derrière les nanoparticules qui les rendent si propices à ce type d’imaginaire ? Que dit de la science cette peur de voir son corps traversé par une matière manipulée technologiquement ?

Ce que la technologie fait de nous

Parce qu’il modifie notre rapport au monde, démultiplie les champs de connaissances, ou redéfinit les relations interhumaines, le numérique bouleverse nos existences jour après jour, sans que nous en prenions forcément la mesure. Adaptant par l’image son podcast éponyme sur France Inter, Xavier de La Porte poursuit sa réflexion sur l’impact exponentiel des technologies, « sans tomber dans l’enthousiasme béat ou la déploration ». À partir de ses étonnements et de sa propre expérience au quotidien, il déploie une pensée alerte et érudite mais jamais dogmatique, qui crée des passerelles inattendues entre le réel et les domaines du savoir, comme la philosophie et l’histoire. En cheminant entre les multiples dimensions du numérique, Xavier de La Porte agrège les témoignages d’experts friands d’anecdotes. Cinq épisodes courts et incisifs sur notre recherche effrénée et jamais rassasiée de vitesse, les injonctions à attribuer une note à tout et tout le monde ou le rôle des datas dans la fabrique du sportif parfait.

