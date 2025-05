Podcast

Depuis plus d’un siècle et les théories de Max Weber, la neutralité des sciences et de la recherche est érigée comme idéal. Les scientifiques seraient toujours en dehors des enjeux politiques, indiquant simplement depuis leur laboratoire la voie vers le vrai et le factuel. Une idée désormais insoutenable à l’heure par exemple de la crise climatique ou de la montée des extrêmes… Car les scientifiques sont avant tout des citoyen.ne.s qui se mobilisent au cœur d’un monde en turbulence.

Aujourd’hui, nous leur laissons la parole pour leur permettre de sortir de cette neutralité qui les étouffe. Comment s’engagent-iels ? Peut-on être militant.e.s et scientifiques ? Quel collectif rejoindre, pour y faire quoi ? Quelles émotions les traversent face à l’inaction ?