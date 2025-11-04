Ressources Dans la même catégorie

Conférence La science en accusation ? Méfiance, défiance et complotisme Les « théories du complot » font l’objet de nombre d’analyses et de commentaires. Ces récits alternatifs aux opinions communément...

Podcast Systèmes complexes : émergence d’une intelligence collective Quel rapport existe-il entre une nuée d’étourneaux, un krach boursier, une épidémie de grippe ou encore un embouteillage sur...

Podcast Conversations théâtrales Parfois, les sciences quittent leurs laboratoires et leurs terrains scientifiques. Parfois, elles s’aventurent sur des terrains artistiques ou des...

Conférence L’intelligence artificielle et les chimpanzés du futur Dans Qui va prendre le Pouvoir : les grands singes, les hommes politiques ou les robots, Pascal Picq avait...

Conférence L’eau dans la lumière L’eau est tellement proche de nous qu’on l’oublie parfois. Cette conférence met en lumière le rôle vital de l’eau...

Conférence Biomatériaux de demain : polymères biomimétiques et biohybrides Cette leçon explore les avancées récentes dans le domaine des biopolymères, en particulier les polymères biomimétiques et biohybrides. Depuis...

Conférence A ciel ouvert – Science et spiritualité La science et la spiritualité sont souvent perçues comme opposées, mais elles peuvent aussi être complémentaires.

Podcast Microalgues : où en est l’industrialisation ? Biocarburant, médicaments, compléments alimentaires, cosmétiques : la liste des applications possibles pour l’utilisation des microalgues s’allonge … Mais pourquoi...

Conférence Parlons de sciences grâce à la fiction Les œuvres de science-fiction regorgent de référence aux sciences et aux techniques. Roland Lehoucq montrera que les films de...

Podcast Le maquillage dans les fards de la science Technique ancestrale utilisée pour modifier ou améliorer son apparence, le maquillage a eu des rôles et significations multiples au...

Podcast Sciences et super-pouvoirs, entre réalité et fiction Intégrer un groupe de super-héros implique d’avoir des atouts hors normes. Ces pouvoirs passent par la force physique, des...

Podcast Moi Le blob TOP ! Je vis à l’abri de la lumière, dans les habitats sombres et humides. Être unicellulaire, ni animal,...

Conférence Les méthodes de datation Les méthodes de datation jouent un rôle fondamental dans l’étude des événements passés, qu’ils soient géologiques, archéologiques ou paléontologiques....

Conférence Le temps est-il un cas de conscience ? Que signifie percevoir le temps du point de vue d’une neurobiologiste et d’un physicien ? Avec Virginie Van Wassenhove...

Documentaire Tout ce qu’il faut savoir sur – La chimie rnCette série documentaire propose un ton décalé pour parler de médecine et de science. Une question est posée, le...

Conférence Peut-on faire confiance à la science ? Quel type de vérité la parole scientifique apporte-t-elle ? La vérité scientifique peut-elle être partagée, discutée, interrogée ? Quelle...

Documentaire Les post-it, le kevlar… Ces inventions qui sont nées par hasard De nombreux objets de notre quotidien n’existent que grâce à l’erreur de celui ou celle qui les a mis...

Podcast Les rouages invisibles de la recherche Nous allons parler de sciences, certes, mais aussi et surtout de gestion de projet scientifique et vous faire rentrer...