Les « théories du complot » font l’objet de nombre d’analyses et de commentaires. Ces récits alternatifs aux opinions communément...
Quel rapport existe-il entre une nuée d’étourneaux, un krach boursier, une épidémie de grippe ou encore un embouteillage sur...
Parfois, les sciences quittent leurs laboratoires et leurs terrains scientifiques. Parfois, elles s’aventurent sur des terrains artistiques ou des...
Dans Qui va prendre le Pouvoir : les grands singes, les hommes politiques ou les robots, Pascal Picq avait...
L’eau est tellement proche de nous qu’on l’oublie parfois. Cette conférence met en lumière le rôle vital de l’eau...
Cette leçon explore les avancées récentes dans le domaine des biopolymères, en particulier les polymères biomimétiques et biohybrides. Depuis...
La science et la spiritualité sont souvent perçues comme opposées, mais elles peuvent aussi être complémentaires.
Biocarburant, médicaments, compléments alimentaires, cosmétiques : la liste des applications possibles pour l’utilisation des microalgues s’allonge … Mais pourquoi...
Les œuvres de science-fiction regorgent de référence aux sciences et aux techniques. Roland Lehoucq montrera que les films de...
Technique ancestrale utilisée pour modifier ou améliorer son apparence, le maquillage a eu des rôles et significations multiples au...
Intégrer un groupe de super-héros implique d’avoir des atouts hors normes. Ces pouvoirs passent par la force physique, des...
TOP ! Je vis à l’abri de la lumière, dans les habitats sombres et humides. Être unicellulaire, ni animal,...
Les méthodes de datation jouent un rôle fondamental dans l’étude des événements passés, qu’ils soient géologiques, archéologiques ou paléontologiques....
Que signifie percevoir le temps du point de vue d’une neurobiologiste et d’un physicien ? Avec Virginie Van Wassenhove...
rnCette série documentaire propose un ton décalé pour parler de médecine et de science. Une question est posée, le...
Quel type de vérité la parole scientifique apporte-t-elle ? La vérité scientifique peut-elle être partagée, discutée, interrogée ? Quelle...
De nombreux objets de notre quotidien n’existent que grâce à l’erreur de celui ou celle qui les a mis...
Nous allons parler de sciences, certes, mais aussi et surtout de gestion de projet scientifique et vous faire rentrer...
Quand un grand mathématicien et un grand auteur et dessinateur de BD unissent leurs talents, cela donne « Les...
Avec l’air, la chaleur, l’humidité et le temps qui passe, les aliments se dégradent. Très vite, levures et...
