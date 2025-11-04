Préparez vos meilleurs gifs, envoyez votre story, parce qu’en cet épisode, on va parler réseaux sociaux. De cette énorme toile d’utilisateurs et utilisatrices connectés, on a toujours un flux continue d’informations débité. Dans tout ce bruit incessant, qu’est-ce qu’on peut en tirer scientifiquement ? Vaste question dont effleura quelques réponses grâce à Gilles Brachotte, chercheur dans le domaine en sciences de l’information.