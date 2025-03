Podcast

Alexandre Dana reçoit Yannick Roudaut, ancien journaliste économique et essayiste engagé sur les questions de transformation écologique. Comment garder espoir quand on se sent seul face à tout un système ? Comment s’inspirer d’un des plus grands scientifiques pour concilier science et conscience ? Yannick Roudaut fait résonner passé et présent et utilise la fiction pour réhabilité Nikola Tesla, ce génie oublié et nous interroger sur cet enjeu crucial : comment les intérêts économiques peuvent-ils étouffer des innovations essentielles à notre survie collective ?