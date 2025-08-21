Conférence

Quelle est la plus grande hauteur des vagues pendant les tempêtes ? Cette question, posée par François Arago aux marins durant un état des lieux des connaissances scientifiques, demeure deux siècles plus tard toujours d’actualité. Et pour cause, elle est intimement liée aux caractéristiques encore mal connues des « vagues scélérates », évènements rares mais très intenses et potentiellement destructeurs observés dans l’océan.

Au cours de cet exposé, nous verrons les différentes approches utilisées pour caractériser ces vagues scélérates, depuis les mesures en mer aux expériences de laboratoire, en passant par les modèles théoriques et numériques.