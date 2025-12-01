Les problèmes de pieds dans la maladie de Parkinson constituent un ensemble de manifestations souvent sous-estimées mais qui influencent profondément la mobilité, la posture et la qualité de vie. Ils résultent d’un mélange complexe de troubles moteurs, de modifications sensorielles et de complications orthopédiques directement liées à la maladie ou à ses traitements. Comprendre ces symptômes permet non seulement de mieux les repérer, mais aussi d’agir plus tôt pour limiter leur impact au quotidien.