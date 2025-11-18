Ressources Dans la même catégorie

Conférence La place de la médecine dans la société À chaque phase de la vie, une question d’éthique et de santé : toutes et tous concernés

Article Symptômes et caractéristiques de la roséole La roséole, également connue sous le nom de sixième maladie, est une affection virale courante qui touche généralement les...

Conférence Ré-apprendre : récupérer ce qui a été perdu Est-il possible de “ré-apprendre » lorsque certaines fonctions (motricité, langage, mémoire…) ont été altérées suite à un trouble neurologique ou...

Podcast Histoire de la chimiothérapie L’histoire de la chimiothérapie est un récit captivant de découverte scientifique et de progrès médical. Elle trouve ses racines...

Conférence Le cerveau a-t-il un sexe ? Pourquoi les femmes et les hommes sont-ils à la fois tous pareils et tous différents ? Quels sont les...

Conférence Vieillir: défis et ajustements Le cerveau conserve sa capacité d’adaptation même en vieillissant, permettant des améliorations grâce à des entraînements cognitifs. Quels sont...

Conférence Les mystères olfactifs : un voyage étonnant à la découverte de notre odorat Quoi de plus mystérieux et captivant qu’une odeur ? Il y a tout juste 20 ans, le prix Nobel...

Article Les mystères du cerveau humain : 10 faits que la science peine à expliquer Le cerveau humain est sans doute l’organe le plus complexe de tout l’univers connu. Avec ses quelque 86 milliards...

Documentaire L’aventure antibiotique – La revanche des microbes (2/2) A grand renfort d’animations futuristes, d’images d’archives, de reconstitutions et d’interviews de chercheurs, ce documentaire en deux volets retrace...

Documentaire Pandémies, une menace mondiale Pour la première fois depuis l’épidémie de SIDA, un nouveau virus suscite l’angoisse dans le monde entier. L’épidémie d’Ebola...

Documentaire Le monde des bébés décrypté par la science Les bébés des hommes et des animaux passent sous l’oeil des scientifiques ! A quoi ressemble la vie du...

Documentaire Quand le cœur flanche, greffe ou machine? En Suisse, 150’000 personnes souffrent d’insuffisance cardiaque, un nombre qui va exploser ces prochaines années. Comment soigner ce mal...

Documentaire Le corps humain (1/3) Notre corps surpasse la plupart des inventions conçues par l’homme. Ce voyage unique dans les profondeurs de notre corps...

Documentaire La thérapie génique pour sauver de la cécité Un traitement révolutionnaire vient en aide aux personnes menacées de perdre la vue. Magnus, un enfant de six ans...

Conférence Perturbateurs endocriniens Comment évaluer et faire face à ce risque émergent ? Les perturbateurs endocriniens sont au cœur d’une polémique qui...

Podcast Les cheveux continuent-ils de pousser après la mort ? On entend souvent dire que les cheveux continuent de pousser après la mort, mais en réalité, ce n’est qu’une...

Documentaire À la recherche de la jeunesse perdue Existe-t-il une recette pour vivre plus longtemps ? Dans une enquête fouillée, des chercheurs décryptent les mécanismes du vieillissement...

Conférence Les horloges du vivant Le corps humain est régi par des horloges internes qui permettent de réguler nos cyclesphysiologiques. Mais beaucoup de facteurs...