Le Haut Potentiel Intellectuel et le TDAH forment un duo souvent évoqué, parfois confondu, et pourtant bien plus complexe qu’il n’y paraît. Lorsque l’un et l’autre se manifestent simultanément, ils donnent lieu à des profils singuliers où les forces intellectuelles cohabitent avec des difficultés d’attention, créant un tableau parfois déroutant pour l’entourage comme pour la personne concernée. La confusion, quant à elle, naît du fait que certaines manifestations du haut potentiel peuvent imiter ou masquer des symptômes du trouble de l’attention, tandis que le TDAH peut, à l’inverse, camoufler des capacités cognitives élevées.