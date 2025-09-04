Le fonctionnement de notre corps est absolument fascinant. Par exemple si on se coupe, du sang coule, forcément, mais en peu de temps un processus de coagulation permet d’arrêter l’hémorragie. Ce processus naturel nous est très utile. Mais il ne fonctionne pas chez tout le monde. Chez les personnes souffrant d’hémophilie, la moindre blessure peut être très dangereuse. La maladie est donc très handicapante, voilà pourquoi des recherches intenses sont menées pour la combattre.