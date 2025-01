Conférence

Le CEA dévoile pour la première fois au monde, une série d’images de cerveau obtenue avec le scanner IRM au champ magnétique inégalé de 11,7 teslas. Ce succès marque la concrétisation ultime de plus de 20 années de R&D autour du projet Iseult dont l’objectif était de construire le scanner IRM le plus puissant au monde pour pouvoir imager le cerveau humain, sain ou pathologique, et découvrir de nouveaux détails sur son anatomie, ses connexions et son activité.