Podcast

Fatigue inexpliquée, prise de poids, troubles du sommeil, burn-out… Et si nos hormones détenaient la clé de ces déséquilibres silencieux ? Anne Ghesquière et le Dr Pierre Nys, endocrinologue, nutritionniste et diabétologue, décryptent les liens profonds entre nos hormones, notre alimentation, nos émotions et notre santé globale. Cortisol, thyroïde, insuline, DHEA, sérotonine, GLP-1, testostérone… ils nous aident à reconnaître les signaux d’alerte et à comprendre comment réguler nos hormones pour préserver notre énergie et prévenir les maladies chroniques.