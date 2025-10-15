Mickaël Laisney, chercheur en neurosciences, explore le fonctionnement automatique de la mémoire à travers le phénomène d’amorçage. Ce mécanisme,...
On découvre l’importance de l’odorat lorsqu’on le perd. C’est un sens discret mais très utile. C’est ce qu’ont remarqué...
Avec une meilleure compréhension des anciens remèdes naturels, nous pourrions améliorer significativement la médecine contemporaine. Images tirées de la...
PFAS dans nos poêles anti-adhésives, polluants éternels dans nos cheveux ou ruisseaux, perturbateurs endocriniens dans notre alimentation, mais aussi...
Les maladies neurodégénératives sont une préoccupation majeure du XXIe siècle. Avec le vieillissement de la population, elles concernent un...
Présentation de certains aspects scientifiques en lien avec le TDAH, impacts et démarche diagnostique. La Dre Annick Vincent partage...
Comment le sexe, le genre, les sexualités se développent-ils? D’habitude, certaines réponses s’articulent autour des oppositions: social/non- social, inné/acquis,...
Il y a des sujets plus sensibles que d’autres, mais au Labo des savoirs, nous n’avons peur de rien...
On ne guérit pas d’une paralysie. En revanche on pourrait imaginer la court-circuiter en passant par-dessus la lésion pour...
L’immunité se définit comme la capacité qu’a l’organisme à se défendre face à des agents infectieux ou une maladie...
Le corps humain et ses 100 000 km de vaisseaux sanguins
La dyspraxie est méconnue du grand public et encore incomprise de certains professeurs. Il y a de nombreuses années,...
Une espèce « nouvelle » arrive sur Terre : moitié Homme, moitié Robot ! Ray Kurzweil, le pape du Transhumanisme, ingénieur...
Notre nez nous connecte à l’environnement, aux autres et à mille émotions passées ou présentes. Les expériences olfactives dépendent...
Près de 5 % des Français sont touchés par une maladie rare. Entre progrès technique et priorité politique, la...
Comment devient-on un génie ? Les surdoués sont-ils prédisposés dès leur naissance ? Suzanne est la première femme devenue Grand Maître...
Ebola est une maladie rare mais extrêmement dangereuse. Découvrez combien de souches d’Ebola existent, comment le virus attaque son hôte...
Notre corps surpasse la plupart des inventions conçues par l’homme. Ce voyage unique dans les profondeurs de notre corps...
Les émotions, comme le rire, ne sont pas le propre de l’Homme. Nous partageons avec un grand nombre d’animaux...
Le microbiote est-il nécessaire à tout être vivant ? Egalement connu sous le nom de flore intestinale ou microbiome,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site