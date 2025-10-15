Ressources Dans la même catégorie

Podcast Votre mémoire en mode automatique Mickaël Laisney, chercheur en neurosciences, explore le fonctionnement automatique de la mémoire à travers le phénomène d’amorçage. Ce mécanisme,...

Documentaire Les confidences de l’odorat On découvre l’importance de l’odorat lorsqu’on le perd. C’est un sens discret mais très utile. C’est ce qu’ont remarqué...

Documentaire Et si le futur de la médecine, c’était… les plantes ? Avec une meilleure compréhension des anciens remèdes naturels, nous pourrions améliorer significativement la médecine contemporaine. Images tirées de la...

Podcast Explorer l’exposome PFAS dans nos poêles anti-adhésives, polluants éternels dans nos cheveux ou ruisseaux, perturbateurs endocriniens dans notre alimentation, mais aussi...

Conférence Maladies neurodégénératives : point sur Alzheimer et Parkinson Les maladies neurodégénératives sont une préoccupation majeure du XXIe siècle. Avec le vieillissement de la population, elles concernent un...

Conférence TDAH : déploie ton potentiel ! Présentation de certains aspects scientifiques en lien avec le TDAH, impacts et démarche diagnostique. La Dre Annick Vincent partage...

Podcast Le pénis… scientifique Il y a des sujets plus sensibles que d’autres, mais au Labo des savoirs, nous n’avons peur de rien...

Documentaire Remarcher malgré une paralysie ? On ne guérit pas d’une paralysie. En revanche on pourrait imaginer la court-circuiter en passant par-dessus la lésion pour...

Article L’immunité chez l’enfant L’immunité se définit comme la capacité qu’a l’organisme à se défendre face à des agents infectieux ou une maladie...

Documentaire Pourquoi mon corps ressemble à celui d’un Schtroumpf ? Le corps humain et ses 100 000 km de vaisseaux sanguins

Documentaire Dyspraxie : je suis maladroit, et alors ? La dyspraxie est méconnue du grand public et encore incomprise de certains professeurs. Il y a de nombreuses années,...

Documentaire La fin programmée de notre humanité, le transhumanisme Une espèce « nouvelle » arrive sur Terre : moitié Homme, moitié Robot ! Ray Kurzweil, le pape du Transhumanisme, ingénieur...

Conférence Mémoire des sens : cerveau et odorat Notre nez nous connecte à l’environnement, aux autres et à mille émotions passées ou présentes. Les expériences olfactives dépendent...

Conférence Maladies rares, entre progrès et difficultés Près de 5 % des Français sont touchés par une maladie rare. Entre progrès technique et priorité politique, la...

Documentaire Les supers pouvoirs du cerveau : comment devenir un génie ? Comment devient-on un génie ? Les surdoués sont-ils prédisposés dès leur naissance ? Suzanne est la première femme devenue Grand Maître...

Documentaire Tout comprendre sur Ebola Ebola est une maladie rare mais extrêmement dangereuse. Découvrez combien de souches d’Ebola existent, comment le virus attaque son hôte...

Documentaire Le corps humain (2/3) Notre corps surpasse la plupart des inventions conçues par l’homme. Ce voyage unique dans les profondeurs de notre corps...

Conférence Une petite histoire naturelle des émotions Les émotions, comme le rire, ne sont pas le propre de l’Homme. Nous partageons avec un grand nombre d’animaux...