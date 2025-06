Documentaire

Chaque jour, les Français achètent près de 160 000 flacons de parfums et sont prêts à dépenser des fortunes pour une odeur. Mais si l’identité de chacun est aussi olfactive, l’odorat reste un sens méconnu. Voire négligé. A tort. A en croire certains spécialistes : aucun autre sens n’aurait une influence aussi directe sur notre comportement. Comment les senteurs si complexes, si insaisissables, peuvent-elles guider nos actes et influencer notre compréhension du monde ? A travers les dernières avancées scientifiques et médicales, les dernières créations des parfumeurs, ce documentaire propose d’aller à la découverte du plus méconnu de nos cinq sens : l’odorat.

Documentaire réalisé par Elisa Coudray