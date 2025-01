Conférence

L’impact des écrans sur notre santé est un sujet d’actualité qui nous concerne toutes et tous. Plusieurs recherches sur le sujet ont démontré une corrélation entre le temps passé sur les écrans et l’apparition de problèmes physiques (sédentarité et prise de poids, douleurs au dos, aux yeux et à la tête) ou d’effets néfastes sur le système cognitif (troubles du langage, du comportement et de l’attention). Selon une étude menée par la fondation Addiction suisse en août 2020, les 11-15 ans passeraient en moyenne 4,5 heures par jour devant un écran. Dès lors, quels sont les signes qui devraient nous alerter et comment prévenir ou corriger ce mauvais usage des écrans?