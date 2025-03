Ressources Dans la même catégorie

Podcast La recherche clinique En médecine, il y a la théorie, et il y a la pratique. Réfléchir c’est bien, faire des bricoles...

Conférence Dépression et maladies cardiovasculaires La dépression et les maladies cardiovasculaires entretiennent une relation étroite et complexe, où chacune peut influencer l’apparition et l’évolution...

Conférence Activité physique et santé : vous être votre ADN ! Les intervenants vont balayer les bienfaits d’une activité physique pratiquée régulièrement en présentant les différents mécanismes d’action sur le...

Conférence Le loup, le crabe et le stade, fables de la fatigue Les plus sportifs d’entre vous sont partis courir dimanche dernier. Sans grande motivation, l’allure était probablement raisonnable, très raisonnable,...

Conférence Le rêve : ce que nous apprennent les neurosciences Les rêves et la manière dont le cerveau les produit pendant le sommeil sont encore mal connus. Néanmoins, les...

Conférence La divagation de la pensée En juillet 2004, Patrick Le Lay, alors PDG de la chaîne TF1, déclare que « Ce que nous vendons...

Documentaire Psychothérapie et intelligence artificielle Face à l’explosion des problèmes de santé mentale, l’intelligence artificielle pourrait-elle apporter une réponse adaptée ? Auprès de malades,...

Documentaire La science derrière la perception des couleurs Cette pomme est-elle vraiment rouge ? Un documentaire pour se plonger dans l’univers des couleurs et comprendre comment notre...

Documentaire Infarctus : la course vers la régénération Un infarctus entraîne une nécrose définitive d’une partie du coeur car le myocarde est incapable de se régénérer. Des...

Article Quel est le rôle des protéines ? Qui n’a pas entendu parler de l’importance des protéines pour le maintien de nos muscles, ou pour une récupération...

Documentaire Corona : vaccin, immunité, variants & Co Nous sommes tous pris dans la nasse de cette pandémie, qui semble ne plus vouloir finir. De quoi faire...

Documentaire La vie entre les mains Enquêtes de Région vous emmène sur les bancs de la Faculté de médecine à Lyon pour évoquer les paradoxes...

Documentaire Molécule miracle : chronologie d’un espoir Dès le début de la pandémie de Covid-19 en 2020, une équipe de l’Institut Pasteur de Lille s’est mobilisée...

Documentaire L’homme augmenté Le développement humain artificiel est-il un progrès? Plus fort, plus performant, d’humeur plus stable, serons nous plus heureux? Quelles...

Conférence Musique et cerveau – Entretien avec Hervé Platel La musique est une forme de communication pour l’espèce humaine, elle nous permet notamment de communiquer avec nos enfants,...

Documentaire Good Bye sida ? Cause d’une véritable hécatombe pendant les années 80 et la première moitié des années 90, de plus en plus...

Documentaire À la recherche de la jeunesse perdue Existe-t-il une recette pour vivre plus longtemps ? Dans une enquête fouillée, des chercheurs décryptent les mécanismes du vieillissement...

Article Pourquoi faire une biopsie osseuse ? Une biopsie osseuse est une procédure médicale permettant de prélever un échantillon de tissu osseux pour une analyse en...

Documentaire Nanotechnologies : la révolution de l’invisible (1/3) Dans le secteur médical, après seulement une quinzaine d’années de recherches, les premiers produits « nano » font leur apparition. Certains...