Conférence

Le microbiote intestinal, composé de milliards de micro-organismes incluant bactéries, virus, champignons et autres, joue un rôle fondamental dans la santé humaine. Son implication dans le cancer colorectal, une des formes les plus fréquentes de cancer dans le monde, suscite un intérêt croissant au sein de la communauté scientifique. Les interactions complexes entre le microbiote et l’organisme humain peuvent influencer l’apparition, la progression et même la réponse au traitement de ce type de cancer.