Podcast Ver Arenicola : du sable au sang Depuis des milliers d’années sur nos plages prolifère un petit ver marin, désormais à la base d’une avancée médicale...

Conférence Comprendre et traiter les Troubles d’Utilisation de l’Alcool (TUA) Nos experts partagent leurs connaissance et expériences pour mieux comprendre, diagnostiquer et accompagner les patients atteints d’un trouble d’utilisation...

Article Voyage dans le monde des rêves lucides : entre science et spiritualité Les rêves lucides fascinent depuis des siècles. Cette expérience singulière, à mi-chemin entre le sommeil et la conscience éveillée,...

Podcast Qu’est-ce que le serment d’Hippocrate ? « Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et...

Documentaire Pourquoi la musique nous émeut-elle tant ? La musique peut nous rendre euphoriques ou mélancoliques. Même les nourrissons se mettent à frétiller au rythme d’une comptine. Alors,...

Podcast Campylobacter, roi de l’infection alimentaire ? Leur noms ressemble à ceux de créatures fantastiques plutôt inquiétantes : Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli… Ces charmantes bactéries se...

Conférence La musique du cerveau : du bruit qui pense ? Le cerveau humain est incroyablement complexe, et la façon dont il traite la musique est un domaine de recherche...

Documentaire Le retour des médecines douces Se soigner avec des sangsues, du raifort ou des plantes sauvages ? Aujourd’hui, de nombreux médecins considèrent la naturopathie comme un...

Documentaire Technos-santé, notre nouveau monde Une main bionique qui fait corps avec l’humain, un cerveau virtuel, des jumeaux numériques pour soulager les douleurs, et...

Documentaire Menopause, andropause – quand les hormones s’affolent La ménopause, qui survient chez les femmes à partir de la cinquantaine, touche aujourd’hui de plein fouet la génération...

Documentaire Sida, un héritage de l’époque coloniale Des scientifiques mènent une enquête au coeur de l’Afrique, à la recherche des origines du VIH. Un documentaire captivant,...

Conférence Le pouvoir de la musique sur notre santé physique et mentale La musique suscite depuis ces dix dernières années un intérêt croissant auprès des neuroscientifiques qui étudient ses effets sur...

Documentaire Au coeur du cerveau – Qu’est-ce que la réalité ? Dans cette série, le neurologue David Eagleman fait partager ses connaissances sur le cerveau humain… David Eagleman s’intéresse à...

Documentaire L’histoire de l’anesthésie Avant de découvrir l’anesthésie, les actes chirurgicaux se déroulaient dans des conditions très difficiles. La douleur du patient, le...

Documentaire La science de la peur et du désir Les secrets surprenants de la mécanique du désir, et les processus physiologiques qui se produisent pour déclencher ce sentiment.

Documentaire Panique sur Terre – EP01 – Les zombies Des médecins et des biologistes dressent un tableau apocalyptique du futur si l’humanité était touchée par une pandémie mortelle...

Conférence Cerveau : horloges circadiennes et rythmes veille-sommeil Les rythmes veille-sommeil sont contrôlés par une horloge circadienne cérébrale qui est synchronisée avec les cycles jour-nuit par des...

Conférence La bosse des maths Enfants ou adultes, calculateurs prodiges ou simples mortels, nous venons tous au monde avec une intuition des nombres. Peut-on...