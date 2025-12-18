Ressources Dans la même catégorie

Conférence La souris qui voulait se faire aussi grosse qu’Einstein ! Après la redécouverte du cerveau perdu d’Albert Einstein, il est apparu que l’un des plus brillants esprits de l’histoire...

Podcast Énergie, stress, sommeil : hormones & neurotransmetteurs Anne Ghesquière reçoit le nutritionniste Olivier Bourquin. Cortisol, sérotonine, dopamine, GABA. Quel rôle jouent nos hormones et neurotransmetteurs dans...

Documentaire Transpirer, le superpouvoir des humains Transpirer est une fonction corporelle généralement peu attrayante à nos yeux. Et pourtant elle relève d’un superpouvoir incroyable dont...

Article Quel est le rôle des protéines ? Qui n’a pas entendu parler de l’importance des protéines pour le maintien de nos muscles, ou pour une récupération...

Conférence Les pouvoirs de la musique sur notre cerveau La musique exerce une influence profonde sur notre cerveau dès les premiers instants de la vie. Elle ne se...

Conférence La défense sanitaire La gestion des crises sanitaires constitue un enjeu majeur pour les sociétés modernes, car elle touche directement à la...

Conférence Cerveau et bilinguisme L’apprentissage de la parole, du langage met en jeu des mécanismes cérébraux qui sont l’objet d’intenses recherches. L’étude de...

Article 4 informations insolites sur le cerveau humain Le cerveau humain demeure un véritable mystère pour la science. Bien qu’il pèse seulement environ 1,3 kilogramme, il contrôle...

Conférence Le sommeil On a longtemps cru qu’il ne se passait rien lorsque nous dormions. Aujourd’hui, les recherches démontrent qu’au contraire le...

Documentaire Les pouvoirs surnaturels de notre cerveau Un an et demi après leur aventure aux Etats-Unis sur les pouvoirs extraordinaires de notre cerveau, Adriana Karembeu et...

Documentaire AVC: limiter les dégâts grâce aux cellules souches neurales? 60% des personnes victimes d’un AVC arrivent trop tard aux urgences car elles n’ont pas reconnu les symptômes de...

Documentaire À la recherche de la jeunesse perdue Existe-t-il une recette pour vivre plus longtemps ? Dans une enquête fouillée, des chercheurs décryptent les mécanismes du vieillissement...

Documentaire Le sucre nous rend-il bêtes ? Au cours des dernières décennies, notre vision du sucre a radicalement évolué. Tandis qu’il était considéré comme un coupe-faim...

Documentaire Quels sont les pouvoirs de la pensée ? À l’heure où nous commençons tout juste à comprendre comment naissent les pensées et de quelle façon nous pouvons...

Documentaire C’est pas sorcier – Ecoute ce que je vois, les aveugles Sur dix personnes atteintes d’une déficience visuelle, deux seulement sont plongées dans le noir absolu. Les autres ont...

Conférence L’incroyable cerveau du bébé : que nous apprend la neuroimagerie ? Dès la naissance, le bébé est capable de percevoir et traiter des informations complexes grâce à son cerveau qui...

Documentaire Comment se soigner autrement : les médecines alternatives Face aux limites de la médecine conventionnelle, de plus en plus de Français se tournent vers des pratiques alternatives...

Documentaire Le cerveau : les champion du monde de la mémoire Mémoriser 132 dates en 5 minutes, 4140 chiffres en 30 minutes, 28 jeux de cartes en une heure… Voici...

Documentaire Professeur Raoult, enquête sur un rebelle Ce lundi à Marseille, une file d’attente s’étire sur plusieurs dizaines de mètres. La plupart des patients portaient des...