C’est à l’hôpital psychiatrique Bicêtre, à Paris, que des avancées majeures ont été faites dans la compréhension du cerveau humain.
Après la redécouverte du cerveau perdu d’Albert Einstein, il est apparu que l’un des plus brillants esprits de l’histoire...
Anne Ghesquière reçoit le nutritionniste Olivier Bourquin. Cortisol, sérotonine, dopamine, GABA. Quel rôle jouent nos hormones et neurotransmetteurs dans...
Transpirer est une fonction corporelle généralement peu attrayante à nos yeux. Et pourtant elle relève d’un superpouvoir incroyable dont...
Qui n’a pas entendu parler de l’importance des protéines pour le maintien de nos muscles, ou pour une récupération...
La musique exerce une influence profonde sur notre cerveau dès les premiers instants de la vie. Elle ne se...
La gestion des crises sanitaires constitue un enjeu majeur pour les sociétés modernes, car elle touche directement à la...
L’apprentissage de la parole, du langage met en jeu des mécanismes cérébraux qui sont l’objet d’intenses recherches. L’étude de...
Le cerveau humain demeure un véritable mystère pour la science. Bien qu’il pèse seulement environ 1,3 kilogramme, il contrôle...
On a longtemps cru qu’il ne se passait rien lorsque nous dormions. Aujourd’hui, les recherches démontrent qu’au contraire le...
Un an et demi après leur aventure aux Etats-Unis sur les pouvoirs extraordinaires de notre cerveau, Adriana Karembeu et...
60% des personnes victimes d’un AVC arrivent trop tard aux urgences car elles n’ont pas reconnu les symptômes de...
Existe-t-il une recette pour vivre plus longtemps ? Dans une enquête fouillée, des chercheurs décryptent les mécanismes du vieillissement...
Au cours des dernières décennies, notre vision du sucre a radicalement évolué. Tandis qu’il était considéré comme un coupe-faim...
À l’heure où nous commençons tout juste à comprendre comment naissent les pensées et de quelle façon nous pouvons...
Sur dix personnes atteintes d’une déficience visuelle, deux seulement sont plongées dans le noir absolu. Les autres ont...
Dès la naissance, le bébé est capable de percevoir et traiter des informations complexes grâce à son cerveau qui...
Face aux limites de la médecine conventionnelle, de plus en plus de Français se tournent vers des pratiques alternatives...
Mémoriser 132 dates en 5 minutes, 4140 chiffres en 30 minutes, 28 jeux de cartes en une heure… Voici...
Ce lundi à Marseille, une file d’attente s’étire sur plusieurs dizaines de mètres. La plupart des patients portaient des...
L’augmentation spectaculaire du nombre de cas d’allergies et d’asthme mobilise de nombreux scientifiques en Europe. Après « La fabrique des...
