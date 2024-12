Conférence

Rappelez-vous de qui vous êtes réellement parce que votre cerveau ne le sait pas ! Maud Ankaoua est dirigeante, coach, et auteure de 3 best-sellers : Kilomètre zéro, Respire ! Le plan est toujours parfait et Plus jamais sans moi vendus à plus de 2 millions d’exemplaires et traduit en 23 langues. Elle nous livre dans ce talk les clés qui nous aident à nous reconnecter à soi, dépasser nos peurs et vivre la vie qui nous inspire. Maud Ankaoua a commencé sa carrière en dirigeant une agence de publicité, mais une malformation cardiaque congénitale a affecté son parcours. Dans les années 2000, elle s’est tournée vers la direction financière de start-ups, en particulier dans les technologies de l’information et de la communication, avant de vendre sa société en 2010 et de voyager dans l’Himalaya. Elle conseille des dirigeants et des fonds d’investissement, écrit des livres inspirés de sa vie, dont « Kilomètre zéro, » et se consacre à la littérature feel-good axée sur le bien-être personnel et la recherche de soi. Son livre « Plus jamais sans moi, » paru en 2023, suit le voyage de son héroïne sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.