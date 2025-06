Conférence

Ils sont partout. À la surface de notre corps, sur notre peau et nos muqueuses, dans notre estomac ou notre vessie, d’innombrables microbes forment « le microbiote ». Comment ce monde caché au cœur de notre organisme influence-t-il notre santé ? Que révèle-t-il de notre façon de vivre ? Que dit-il de nos futures maladies ? C’est à ce voyage à l’intérieur de nous-mêmes que nous convie ce livre. On verra, par exemple, que le plus sain n’est pas forcément le plus propre, que nous respirons grâce aux bactéries qui peuplent nos poumons, que l’accouchement par voie basse favorise la mise en place d’un microbiote intestinal équilibré ou encore que les microbes de notre peau nous protègent des agresseurs extérieurs.

Avec précision, dans un langage clair et non dénué d’humour, Geneviève Héry-Arnaud raconte la vie de cette « faune » microbienne que nous abritons et délivre de précieux

conseils pour en tirer profit.