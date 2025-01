Article

Tenerife, la plus grande des îles Canaries, est une destination de choix pour les voyageurs en quête de dépaysement. Grâce à son climat doux tout au long de l’année, ses paysages spectaculaires et sa riche culture, elle attire aussi bien les amateurs de nature que les passionnés d’histoire et de gastronomie.

Si vous disposez d’un peu de temps, vous pourrez explorer les sites incontournables de cette île volcanique tout en prenant le temps de vous détendre et de profiter de ses magnifiques plages.

Alors que voir à Tenerife en 5 jours ? Voici un itinéraire express pour une expérience inoubliable.

Jour 1 : Découverte de Santa Cruz de Tenerife et La Laguna

Matinée : Explorer Santa Cruz

Votre voyage commence à Santa Cruz de Tenerife, la capitale animée de l’île. Cette ville cosmopolite allie modernité et charme historique. Promenez-vous le long de l’agréable Plaza de España, un espace spacieux entouré d’édifices historiques et agrémenté d’un bassin d’eau paisible qui reflète le ciel bleu de Tenerife.

Conseil : prenez un café dans un « guachinche » local pour goûter aux saveurs authentiques de Tenerife dès votre première matinée.

À quelques pas de là, le Marché de Nuestra Señora de África est une véritable caverne d’Ali Baba pour les amateurs de produits locaux, où l’on peut découvrir des fruits tropicaux, des fromages régionaux et des épices parfumées.

Ne manquez pas l’Auditorio de Tenerife, une œuvre architecturale emblématique de l’île, qui rappelle le style de l’Opéra de Sydney avec sa silhouette audacieuse et ses lignes épurées.

Après-midi : Visite de La Laguna

Après une matinée bien remplie, prenez la direction de San Cristóbal de La Laguna, une ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Conseil : partez tôt pour éviter les foules et profiter des ruelles paisibles de La Laguna sous une douce lumière matinale.

Située à une quinzaine de minutes en voiture de Santa Cruz, La Laguna offre une atmosphère tranquille et authentique qui contraste agréablement avec l’animation de la capitale. Ses ruelles pavées bordées de maisons coloniales colorées invitent à la flânerie.

Prenez le temps de visiter la Cathédrale de La Laguna, un édifice impressionnant qui mélange des styles architecturaux variés.

Ne manquez pas les petits cafés et boutiques locales, où vous pourrez goûter des spécialités sucrées comme les « quesadillas », des douceurs typiques de la région.

Jour 2 : Le parc national du Teide

Matinée : Ascension du Mont Teide

Le deuxième jour est consacré à l’incontournable parc national du Teide, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce parc, qui abrite le célèbre volcan Teide, est un joyau naturel de l’île. Prenez la route tôt le matin pour profiter de la lumière magique qui baigne les paysages volcaniques.

Une fois arrivé, empruntez le téléphérique qui vous emmène à 3 555 mètres d’altitude, juste en dessous du sommet. Les paysages lunaires et les vastes étendues de roches volcaniques semblent tout droit sortis d’un autre monde.

Conseil : pensez à emporter une veste chaude, même en été, car les températures peuvent être glaciales à cette altitude.

Si vous êtes un passionné de randonnée, vous pouvez réserver un permis à l’avance pour atteindre le sommet à pied. De là, la vue sur les îles voisines et l’océan Atlantique est absolument spectaculaire.

Après-midi : Exploration des environs

Après votre ascension, profitez de l’après-midi pour explorer les environs du parc. Les sentiers autour des formations rocheuses de Roques de García sont particulièrement recommandés.

Ce circuit accessible vous permet d’observer des structures géologiques fascinantes tout en bénéficiant de vues panoramiques sur le parc.

Conseil : les meilleures photos se prennent en fin de journée, lorsque la lumière dorée met en valeur les formations rocheuses.

Si vous avez le temps, visitez également les Chahorra, des zones où les champs de lave s’étendent à perte de vue, créant des paysages impressionnants. N’oubliez pas d’apporter de l’eau, des en-cas et une bonne protection solaire, car les conditions peuvent être rudes dans cette région d’altitude.

Jour 3 : Les plages du sud et détente

Matinée : Playa del Duque

Le troisième jour, détendez-vous sur les magnifiques plages du sud de l’île, où le climat est souvent plus chaud et ensoleillé.

Playa del Duque, située dans la région chic de Costa Adeje, est une plage idéale pour commencer la journée. Son sable doré, ses eaux cristallines et ses installations modernes en font un endroit parfait pour se relaxer. Installez-vous sur une chaise longue, savourez un cocktail ou partez explorer les fonds marins en snorkeling.

Conseil : arrivez tôt pour réserver un transat à Playa del Duque, surtout pendant les périodes de forte affluence.

Si vous êtes d’humeur active, des activités nautiques comme le jet-ski ou le paddle sont également proposées.

Après-midi : Playa de Las Américas et Siam Park

Dans l’après-midi, rendez-vous à Playa de Las Américas, une station balnéaire dynamique où vous pourrez déguster des plats locaux dans l’un des nombreux restaurants en bord de mer.

Pour ajouter une dose d’aventure à votre journée, ne manquez pas le Siam Park, un parc aquatique thématique inspiré de l’architecture thaïlandaise. Avec des attractions spectaculaires comme la Tower of Power, un toboggan vertigineux, ou la paisible Lazy River, ce parc offre des activités pour tous les âges.

Conseil : louez un casier à Siam Park pour garder vos affaires en sécurité pendant que vous profitez des attractions.

C’est une expérience amusante et mémorable, surtout si vous voyagez en famille.

Jour 4 : Les falaises de Los Gigantes et Masca

Matinée : Excursion en bateau depuis Los Gigantes

Le quatrième jour, partez à la découverte des falaises de Los Gigantes, l’une des merveilles naturelles les plus impressionnantes de Tenerife.

Ces falaises abruptes, qui s’élèvent à plus de 600 mètres au-dessus de l’océan, sont un spectacle à couper le souffle. Réservez une excursion en bateau pour admirer ces géants rocheux depuis l’eau. La plupart des sorties incluent également l’observation des dauphins et des baleines qui évoluent dans ces eaux.

Conseil : prévoyez des vêtements de rechange, car les éclaboussures sont fréquentes lors des excursions en bateau.

C’est une expérience magique et enrichissante qui ravira les amoureux de la nature.

Après-midi : Village de Masca

Après votre excursion en mer, prenez la direction de Masca, un petit village perché au cœur des montagnes de Teno. Le trajet pour y accéder est une aventure en soi, avec des routes sinueuses offrant des vues panoramiques sur les ravins et la végétation luxuriante.

Conseil : faites une pause dans un restaurant local pour goûter à la liqueur de cactus, une spécialité de Masca.

Une fois à Masca, explorez les ruelles étroites du village et imprégnez-vous de son atmosphère paisible. Si vous êtes amateur de randonnée, le sentier qui descend jusqu’à la plage de Masca est une expérience unique, bien que demandant une bonne condition physique.

Jour 5 : Le nord verdoyant et Puerto de la Cruz

Matinée : La vallée de La Orotava

Pour le dernier jour, partez explorer la vallée de La Orotava, un véritable écrin de verdure niché entre les montagnes et l’océan.

La ville de La Orotava elle-même est un joyau architectural, avec ses bâtiments historiques, ses églises élégantes et ses rues pavées.

Conseil : prenez un moment pour observer les artisans locaux travailler le bois et la poterie dans leurs ateliers.

Visitez la Casa de los Balcones, un magnifique exemple d’architecture traditionnelle canarienne, connu pour ses balcons en bois finement sculptés. Le Jardin Botanique est également un arrêt incontournable, avec une incroyable collection de plantes tropicales et exotiques.

Après-midi : Puerto de la Cruz

Terminez votre séjour à Puerto de la Cruz, une charmante ville côtière qui offre un mélange parfait de détente et d’activités culturelles. Promenez-vous dans son centre historique, où les bâtiments blanchis à la chaux et les places animées créent une ambiance agréable.

Conseil : prévoyez une soirée dans un restaurant en bord de mer pour savourer un dernier repas avec vue sur l’Atlantique.

Profitez des installations du Lago Martiánez, un complexe de piscines d’eau salée conçu par l’artiste César Manrique, ou visitez le Loro Parque, un parc animalier de renommée mondiale célèbre pour ses spectacles de dauphins et ses magnifiques jardins tropicaux.

Conseils pratiques

Location de voiture : une voiture est indispensable pour explorer Tenerife en toute liberté. Les routes sont bien entretenues et offrent des paysages magnifiques.

: prévoyez des vêtements adaptés à des températures variées. Il peut faire frais dans les zones montagneuses comme le Teide, même en été. Gastronomie : ne quittez pas Tenerife sans avoir goûté aux papas arrugadas con mojo, aux plats à base de poisson frais et aux desserts à base de miel de palmier.

Conclusion : que voir à Tenerife en 5 jours ?

Tenerife est une île aux mille visages, capable de satisfaire tous les types de voyageurs, des amateurs de farniente aux passionnés d’aventure.

En seulement cinq jours, vous pouvez explorer des paysages aussi variés que le volcan imposant du Teide, les plages dorées du sud, les falaises spectaculaires de Los Gigantes et les villages historiques comme La Laguna ou Masca. Chaque coin de l’île raconte une histoire différente, où la nature, la culture et la gastronomie se mêlent harmonieusement.

Avec ses routes pittoresques, ses panoramas époustouflants et son accueil chaleureux, Tenerife invite à l’évasion et à la découverte. Ce séjour vous laissera non seulement des souvenirs impérissables, mais également une envie irrésistible de revenir explorer tout ce que cette île magique a encore à offrir.

Alors, faites vos valises, laissez-vous envoûter par Tenerife, et préparez-vous à vivre une aventure exceptionnelle sous le soleil des Canaries.