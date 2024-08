Documentaire



L’île d’Oléron, au sud de l’archipel charentais, est la plus grande île française après la Corse ; elle fait 30 km de long pour une superficie de 175 km². Plus grande île française de la Côte Atlantique, elle est réputée pour sa luminosité très particulière, ses plages de sable fin, sa nature sauvage intacte et son riche patrimoine. Saint-Trojan-les-Bains, la balnéaire et sa forêt domaniale, Dolus-d’Oléron et le Marais aux Oiseaux, Le Grand Village Plage et son Port des Salines, Moëze-Oléron et le Pôle Nature de la Réserve naturelle ou encore Saint-Georges-d’Oléron et ses petits villages… vous offrent de nombreuses possibilités de visites !

Depuis longtemps, l’île multiplie les initiatives visant à protéger un environnement d’exception propice à des vacances éco-responsables : une destination idéale pour recharger les batteries et faire le plein d‘énergie positive ! Labellisée « Famille Plus », elle décline de nombreux sites et animations adaptées aux parents et enfants.

Réalisation: Amélia Pujol

© MORGANE PRODUCTION