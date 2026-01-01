Documentaire

La province de l’Oriente serait le berceau de la musique cubaine, si prisée dans toute la Caraïbes. Car tout a toujours commencé sur ces rivages : c’est en Oriente qu’a débarqué Christophe Colomb dès son premier voyage, le 28 octobre 1492, c’est là aussi qu’ont commencé toutes les révolutions.

Dernière étape de cette quête de Cubania : Santiago de Cuba, ville riche d’une histoire musicale métissée et où le rythme des tambours est tel que le corps perd le contrôle et les pieds dansent tout seuls. La salsa se danse partout… mais la meilleure musique vient de là : Santiago de Cuba, la terre au sang chaud.

Documentaire : Cuba, l’Île Sanctuaire – Episode 2 : Les mondes intérieurs (2017)

Un documentaire de Pierre Belet

