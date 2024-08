Conférence

Les modes de vie et d’habiter se situent dans un temps long, une longue durée anthropologique, et leurs évolutions sont lentes, même si l’on peut penser qu’elles se sont accélérées dans les dernières décennies.

Mais le logement collectif pour le plus grand nombre est une invention du XXe siècle.

Elle a déterminé aussi bien les dispositifs des logements eux-mêmes, leur confort, que leurs modes de groupement, qui inscrivent spatialement l’idée que l’on se fait d’une communauté.

Aujourd’hui, le mode de vie urbain ou métropolitain est devenu dominant : comment apprécier les changements qui s’opèrent et comprendre les formes actuelles de l’habitat, sachant que le logement collectif demeure a priori le plus écologiquement responsable ?

Ces questions sont au cœur de la conférence « Habiter ».

Jacques Lucan est architecte et historien, professeur honoraire de l’École polytechnique fédérale de Lausanne et des Écoles nationales supérieures d’architecture. Il a récemment publié Habiter – Ville et architecture, EPFL Press, Lausanne.