Pour optimiser son studio de 35 m², John installe un lit escamotable et réalise une mezzanine DIY, alliant créativité et économie. Les mezzanines modernes offrent des solutions pratiques pour gagner de l’espace et de la lumière dans des logements de plus en plus petits. Que ce soit pour une chambre ou une cuisine suspendue, elles transforment les intérieurs avec style et fonctionnalité, permettant aux propriétaires d’exploiter au mieux leur espace.