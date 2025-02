Podcast

Comment trouver le lieu qui nous convient ? Nos lieux de vie nous choisissent-ils ? Comment faire lorsque l’on n’a pas le choix du lieu où l’on vit ? Comment faire de son chez-soi un lieu de joie et de bonheur ! Marie-Pierre Dillenseger, spécialiste des arts stratégiques chinois, auteure, et conférencière nous montre, au micro d’Anne Ghesquière, comment être en harmonie avec sa demeure et nous invite à considérer notre lieu comme un compagnon à part entière, qu’il faut saluer, remercier, écouter et parfois quitter. Une approche décoiffante pour être enfin bien chez soi : home sweet home !