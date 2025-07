Podcast

Votre jardin fait grise mine ? En hiver, les extérieurs ont l’air bien tristes… Pourtant, il existe des plantes et des fleurs qui ne craignent ni le froid, ni le gel, ni la neige. Quelles fleurs et plantes fleurissent en hiver ? C’est Marianne, notre experte jardin qui va répondre à cette question et vous indiquer toutes les plantes et fleurs qui fleurissent en hiver tous les ans !