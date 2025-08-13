Vous rentrez de vacances et vos plantes ont pris un coup de chaud ? Voici quoi faire !
Réalisateur : Mahmed Kadri
Toutes les astuces d’entretien et de rempotage pour un potager d’herbes aromatiques en intérieur ! Réalisateur : Mahmed Kadri
Dans un monde où nous passons une grande partie de notre temps à l’intérieur, la qualité de l’air que...
Faire un mur végétal chez soi, ce n’est pas si difficile ! Réalisateur : Mahmed Kadri
Installer un générateur solaire à la maison est une excellente manière de bénéficier d’une source d’énergie propre et autonome....
En France, les abris de jardin bois ont connu une véritable évolution. Longtemps cantonné au simple rôle de remise...
Aménager un espace extérieur agréable sur votre terrasse peut complètement transformer vos journées d’été en véritables instants de bien-être....
Avoir un îlot central dans sa cuisine ? C’est un rêve pour beaucoup de Français. Ils sont très nombreux...
Authentiques et économiques, les cheminées séduisent de plus de plus de Français. A en croire le boom du marché,...
Nourrissez votre jardin avec de bonnes épluchures, mais pas n’importe lesquelles. Conseils de Mahmed Réalisateur : Mahmed Kadri
Les moucherons peuvent rapidement devenir un véritable fléau en cuisine. Ces petits insectes, souvent attirés par les fruits mûrs...
Vous savez tous ce qu’on dit sur les Immeubles de Rapport : ça rapporte plus de cash flow !...
Des enseignes qui mettent le bazar sur le marché de la maison. Après le hollandais HEMA, deux petits nouveaux...
Marie est décoratrice d’intérieur. Sa mission : donner une seconde vie aux intérieurs. Camille est étudiant et souhaite avoir...
Certains meubles pourraient bien polluer notre intérieur et être néfastes pour notre santé. Parmi eux, les armoires, tables et...
Il y a 40 ans, Marie-Jeanne Bardot, la sœur de Brigitte Bardot, introduisait la mezzanine, une révolution dans l’aménagement...
Noël sans sapin ne serait pas vraiment Noël. Entre naturel et artificiel, quelles sont les tendances ? Doit-on forcément...
Le plaid, autrefois perçu comme un simple accessoire fonctionnel, a su opérer un véritable retour en grâce pour devenir...
L’achat immobilier en France devient plus abordable grâce à la baisse des prix et aux taux d’intérêt bas. Les...
Face à la flambée des factures d’électricité, certains cherchent des solutions plus économiques et écologiques. Si des appareils basse...
Un jardin fleuri tout au long de l’année est le rêve de tout amateur de jardinage. Offrir un spectacle...
