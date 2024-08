Documentaire

Palmiers, fougères arborescentes, bananiers, bambous ou encore cordyline… Il existe des centaines d’espèces de plantes exotiques. Le point commun de tous ces végétaux, c’est qu’ils ne sont pas endémiques de nos régions. Et pourtant, il est possible d’en avoir chez soi ou dans son jardin toute l’année. Pour certains, c’est une passion, pour d’autres un vrai business. Aujourd’hui, les plantes exotiques sont tendance. On en trouve désormais à tous les prix et toutes les tailles dans les grandes jardineries. Comment les choisir, où les planter et, surtout, comment les entretenir ?

Un documentaire d’Elise Richard