Mahmed nous explique quelle plante convient le mieux à quelle pièce
Réalisateur : Mahmed Kadri
Vous rentrez de vacances et vos plantes ont pris un coup de chaud ? Voici quoi faire ! Réalisateur...
Toutes les astuces d’entretien et de rempotage pour un potager d’herbes aromatiques en intérieur ! Réalisateur : Mahmed Kadri
Dans un monde où nous passons une grande partie de notre temps à l’intérieur, la qualité de l’air que...
Faire un mur végétal chez soi, ce n’est pas si difficile ! Réalisateur : Mahmed Kadri
Installer un générateur solaire à la maison est une excellente manière de bénéficier d’une source d’énergie propre et autonome....
En France, les abris de jardin bois ont connu une véritable évolution. Longtemps cantonné au simple rôle de remise...
Aménager un espace extérieur agréable sur votre terrasse peut complètement transformer vos journées d’été en véritables instants de bien-être....
Avoir un îlot central dans sa cuisine ? C’est un rêve pour beaucoup de Français. Ils sont très nombreux...
Une cuisine extérieure est le rêve de tout propriétaire. Elle offre une atmosphère relaxante pour préparer les repas et...
Déménager des meubles volumineux est souvent l’une des étapes les plus redoutées lors d’un changement de domicile. Entre les...
Moins cher et rapide à construire, ma maison est un container.
Lorsque vous envisagez d’installer ou de remplacer un portail, il est crucial de considérer divers facteurs pour s’assurer que...
À Londres comme à Paris, le coût élevé des maisons rend souvent difficile l’accès à un logement pour ceux...
En moyenne, un foyer de 4 personnes dépense 200 euros par an pour son assurance multirisque habitation pour un...
Lorsqu’il s’agit de choisir des matériaux pour vos menuiseries extérieures, plusieurs critères doivent être pris en compte pour garantir...
C’est l’histoire de Philippe, Nelly et leur fils de 7 ans, Lucas, tous les trois sourds de naissance. Ils...
Entretenir une terrasse n’est pas seulement une question d’esthétique, mais aussi de durabilité. Une terrasse bien entretenue peut transformer...
Les entreprises spécialisées en vitrerie doivent faire preuve de professionnalisme, d’expertise et de transparence pour offrir des services de...
Dans un environnement professionnel, le confort acoustique est essentiel pour garantir la concentration et le bien-être des employés. Un...
Sophie Ferjani vient en aide à Alexandrine et Amandine pour réaménager leur maison afin de gagner en luminosité et...
