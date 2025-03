Article

Un intérieur propre et sain passe par l’utilisation des bons produits de nettoyage. Du sol au plafond, chaque surface nécessite un entretien adapté afin d’éliminer efficacement les poussières, les taches et les bactéries. Depuis 1986, Eyrein Industrie développe des produits performants pour l’entretien des surfaces, notamment des sols protégés. Cette marque française est reconnue pour la qualité et l’efficacité de ses produits d’entretien. Leurs formulations, élaborées avec des ingrédients soigneusement sélectionnés, minimisent l’impact sur l’environnement tout en garantissant une propreté éclatante.

Les produits de nettoyage Eyrein sont le fruit d’un savoir-faire reconnu. Ils allient des formulations performantes et un respect des normes les plus exigeantes en matière de nettoyage. Que ce soit pour un usage domestique ou professionnel, Eyrein propose des produits qui sont conçus pour garantir un intérieur impeccable.

Des solutions de nettoyage Eyrein adaptées aux particuliers et aux professionnels

Eyrein propose une large gamme de produits pour les particuliers et les professionnels. Les produits Eyrein offrent une solution sur mesure adaptée à tous les besoins. Leur gamme inclut des produits décapants, des détergents, des dégraissants polyvalents surpuissants, des désinfectants, des désodorisants, des détartrants, des insecticides et bien d’autres produits spécialisés. Ils sont conçus pour éliminer les salissures, les bactéries, ainsi que les graisses minérales et organiques. Chaque formule est conçue pour agir en profondeur et laisser une agréable sensation de fraîcheur.

Avec Eyrein, fini les traces, les mauvaises odeurs et les dépôts tenaces. Chaque surface retrouve son éclat d’origine, que ce soit les surfaces délicates, les sols, les surfaces vitrées, les sanitaires ou encore les textiles. Grâce à des formules spécifiques et performantes, ces produits garantissent une propreté impeccable tout en respectant les matériaux.

Capem : votre partenaire de confiance pour les produits Eyrein

Capem se spécialise dans la commercialisation de solutions de nettoyage. Depuis des années, l’entreprise s’engage à proposer des solutions innovantes et efficaces pour répondre aux besoins de ses clients. Elle propose une large gamme de produits de nettoyage Eyrein, idéaux pour garder un environnement impeccable. Sa boutique en ligne met à la disposition des professionnels et des particuliers des produits de qualité supérieure, conçus pour simplifier le nettoyage.

Parmi les incontournables, on trouve des désinfectants surodorants, des nettoyants alcalins, des détartrants et des crèmes à récurer pour les surfaces émaillées. La boutique met également en avant des solutions multisurfaces certifiées ECOCERT pour un nettoyage à la fois efficace et respectueux de l’environnement.

La gamme Eyrein chez Capem inclut également des nettoyants pour vitres, glaces et autres surfaces lisses. Ils assurent une brillance éclatante, tandis que les nettoyants brillanteurs pour meubles redonnent éclat et netteté. Les produits destinés aux surfaces en contact avec les aliments, comme les détergents, dégraissants et désinfectants, garantissent des résultats impeccables tout en respectant les normes d’hygiène.

Capem propose aussi des solutions techniques pour des besoins spécifiques comme l’extraction de chewing-gums, l’élimination de colles, autocollants et affiches, ou encore le nettoyage antigraffitis. Un éventail complet pour répondre à toutes les exigences de propreté.