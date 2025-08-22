En France, un locataire de HLM sur six ne paye pas régulièrement son loyer. Derrière ces chiffres, ce sont des histoires humaines marquées par l’endettement extrême, la peur de perdre son toit… et parfois, le cauchemar des propriétaires. De l’intérieur des négociations aux expulsions, découvrez comment les bailleurs, les équipes spécialisées et les forces de l’ordre traquent les loyers impayés et luttent contre les squats. Des dettes qui dépassent parfois 10 000 €, des situations de grande détresse, et des conflits où chacun se bat pour sauver ce qui lui reste.