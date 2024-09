Podcast

Vous savez tous ce qu’on dit sur les Immeubles de Rapport : ça rapporte plus de cash flow ! Et bien vous vous interrogez peut-être, et vous auriez raison de le faire, sur cette affirmation faite par de nombreux formateurs sur les réseaux sociaux… S’agit-il d’un mythe ou d’une réalité ? Dans cette capsule, Julien va nous dire si cette stratégie d’investissement est véritablement à la hauteur de sa réputation, et vous verrez qu’elle ne présente pas uniquement des avantages.