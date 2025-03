Documentaire

Les maisons de famille, véritables refuges de souvenirs et de traditions, deviennent de plus en plus difficiles à préserver. Entre fiscalité, coûts d’entretien et éloignement, certains Français se battent pour sauver cet héritage. Pendant un an, des familles ont été suivies : Jasmin et Nadège transforment leur villa en maison d’hôtes, Romain rachète la maison de ses parents en viager, Robert organise une donation anticipée, tandis que Gérard et Stéphanie doivent se résoudre à vendre leur propriété. Un combat entre rêve et galère pour transmettre ces lieux de mémoire.

Réalisateur : Karim Maatem