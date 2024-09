Documentaire



A Montpellier, dans l’Hérault, Gaël et Maguelone ont économisé pour s’offrir une villa de rêve avec piscine. Pour ne pas faire exploser la facture, ils vont aménager des vieux containers recyclés. Toute la structure va être livrée en une nuit. En Haute-Savoie, Céline et Alexis – pourtant peu bricoleurs, s’apprêtent à monter une maison 100 % écologique, livrée en kit. Près de Lyon, dans le Rhône, Xavier et Lisa ont acheté une pop up house, une demeure qui doit être construite en quarante-huit heures. Mais le chantier va leur réserver quelques surprises. Au final, quand on souhaite se lancer dans la construction d’une maison, mieux vaut faire appel à des professionnels pour éviter toutes déconvenues …