A Dampmart, commune de Seine et Marne de 3097 habitants, on se prépare au concours de la plus belle maison décorée pour Noël. En France de très nombreuses villes organisent ce type de concours. Ici, cette compétition est une première. A 48 heures du résultat, les habitants ont l’air de jouer le jeu et les maisons sont de plus en plus nombreuses à se transformer… Notamment celles des familles Robert et Leroy. Père Noel géant, traineaux de rennes illuminés, lutins, les maisons se parent de leurs plus beaux atouts. Les deux familles voisines usent de toutes les stratégies pour remporter le premier prix.

Un documentaire de Bénédicte Loubère