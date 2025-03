Documentaire

Folle de belles pierres, Véronique 46 ans a entraîné toute sa petite famille dans la rénovation de son dernier coup de coeur : un château du XIVème siècle en plein coeur de la vallée de la Vienne. Et le chantier s’annonce titanesque. La plupart des 19 pièces sont entièrement délabrées. Gros oeuvre, plomberie, électricité : tout est à rénover. Et pourtant Véronique compte bien y emménager à la fin de l’année, dans 6 mois. Avec leurs petits revenus, Véronique a décidé de faire appel à des artisans pas comme les autres : ses enfants! Le plus gros défi de Véronique: les motiver pour leur faire accomplir les travaux, et pour ça elle a plus d’un tour dans son sac. Entre galères de chantiers et conflits familiaux, Véronique va devoir gérer un tout autre problème pour le moins insolite : le château serait hanté et les fantômes auraient décidé de perturber les travaux …Les week-ends et les vacances de la famille s’annoncent mouvementés … Un documentaire de Véronique Siejak.