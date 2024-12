Documentaire

L’été, c’est la saison préférée des Français pour se mettre au bricolage ! L’occasion d’aménager de nouvelles pièces, de repenser sa déco ou de construire sa maison…Ludovic et sa femme ont décidé de s’agrandir pour l’arrivée de leur premier enfant. Ils viennent d’acheter une vieille bâtisse que Ludovic va devoir rénover du sol au plafond. Le jeune homme veut tout faire tout seul. Question de budget et d’envie. Mais un bébé ne va pas tarder à pointer le bout de son nez et la maison n’est toujours pas prête. Comment le jeune homme va-t-il réussir à accueillir sa famille ? Avec cinq frères et un papa charpentier, Sophie, elle, manie la perceuse depuis son plus jeune âge. Elle s’est lancée un pari : construire en six mois, une tiny house, une petite maison mobile sur roue, sans permis de construire, permettant de partir sur les routes, en toute liberté. Venu des Etats-Unis, ce phénomène est de plus en plus tendance. Mais une tiny house, ça se construit de A à Z : de la pose de la première roue, à celle du toit, en passant par l’enduit et la plomberie. Sophie veut être prête pour son anniversaire, pour commencer ensuite une nouvelle vie. Mais quand on n’a aucune notion de bricolage, ce n’est pas évident de faire les bons choix de matériaux ! Muriel vient de s’acheter un appartement en banlieue parisienne. Aidée de ses amies, elle a décidé de le réaménager. La jeune femme n’a jamais bricolé, et encore moins tenu de marteau en main. Alors casser des cloisons ou poser du parquet va s’avérer bien plus qu’une simple aventure pour elle !

Enfin, pour les bricoleurs de la campagne, trop loin des grandes surfaces, la famille Chaminas vient à eux ! Depuis trois générations, elle est à la tête d’une flotte de dix camions-magasins qui sillonnent toute l’année les routes du sud de la France. A leur bord, des centaines d’outils ou de matériaux. Et pour les vendre, Eric un chauffeur-vendeur au bagout inépuisable et à la galéjade facile. Chaque mois, les habitants de petits villages perdus dans la Provence attendent avec impatience la visite de leur camelot préféré !

Grands travaux, petits coups de peinture, crises de nerf, mais aussi satisfaction du travail accompli… Zone interdite vous fait vivre les grands moments des bricoleurs de l’été.

Productions Tony Comiti. Auteur : Elodie Tinel .