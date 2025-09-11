Ils sont démunis face aux squatteurs qui occupent leur maison ou leur appartement. Dans Envoyé spécial, des propriétaires, comme Martine ou Monique, racontent leur combat judiciaire.
Choisir une tête de lit en bois pour votre chambre peut transformer à la fois l’esthétique et la fonctionnalité...
Face à la crise du logement, une solution inattendue s’impose : la colocation. Dans les Yvelines, une étudiante partage...
Les punaises de lit représentent un fléau grandissant dans nos foyers, touchant tous types d’habitations sans distinction sociale ou...
Isoler son toit est une étape cruciale pour améliorer la performance énergétique d’un logement, réduire les pertes de chaleur...
Le paiement en nature, la force d’Eric
C’est le chantier majeur de la transition écologique : mieux isoler les logements des Français pour réduire les émissions...
Les personnes âgées, précarisées ou en situation de handicap partagent des enjeux communs majeurs en matière d’habitat, bien que...
Et si votre maison pouvait payer vos factures ? De plus en plus de Français transforment leur logement en...
Propriétaires d’une maison à Armentières, Anne-Sophie et Maxime ont dû retourner vivre chez leurs parents car l’entreprise à laquelle...
Les rideaux jouent un rôle essentiel dans la décoration et l’aménagement intérieur. En plus d’apporter une touche esthétique, ils...
J’achète une maison pour 34 000€😮
Partons à la rencontre de Sophie Gineste, créatrice de l’entreprise Décor Zé Âme.. Elle va nous expliquer comment rénover...
Dans l’immobilier, les taux d’emprunt n’ont jamais été aussi bas ! Environ 1,25 % sur 25 ans par exemple contre...
Ériger une clôture verticale en bois est une excellente façon d’ajouter à la fois de la sécurité et de...
Passer l’aspirateur est la tâche préférée des français. Nous y consacrons 1h par semaine alors autant y prendre du...
Julien aborde la garantie « VISALE », qu’il considère comme le summum en matière de garantie contre les impayés. Elle a...
Ouvrir une boutique dans la capitale française, c’est surtout cibler une clientèle de choix. Un certain nombre de critères...
Le canapé est l’élément central de toute pièce à vivre et son choix peut déterminer l’ambiance, la fonctionnalité et...
L’installation d’une pompe à chaleur pour piscine est une excellente solution pour maintenir l’eau de votre piscine à une...
La France, comme ses voisins européens, est touchée de plein fouet par un sentiment d’insécurité. Le départ en vacances...
