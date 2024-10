Documentaire

L’hiver est arrivé. En matière de chauffage la nouvelle tendance c’est le bois essentiellement pour des raisons économiques. Moins cher que le gaz, le fioul et même que l’électricité. On estime à 400 000 le nombre d’investisseurs séduits chaque année par le chauffage au bois. Inserts, cheminée à foyer ouvert ou fermé, poêle à bois… Quand on ne s’y connaît pas difficile de s’y retrouver. Et pour tous ceux qui ne peuvent avoir de conduit de cheminée chez eux… Pas de problème, vous allez voir qu’il existe un nouveau type de cheminées sans conduit.

Un reportage de Laurent Beaufils.